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Підсумки дня: 17 грудня

Новини » Інше    17.12.2018 - 18:40

Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви (відео)

Підсумки дня: 17 грудняФото: митрополит Симеон (wikipedia.org)

Митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці до Православної церкви України. Симеон оголосив про перехід собору до нової церкви на літургії 16 грудня. Керівник прес-служби Вінницької єпархії зазначив, що парафіяни жодних змін не відчують. Він також уточнив, що служби у храмі будуть правитися тією мовою, якою самі побажають парафіяни. Також з'явилося відео реакції прихожан на промову митрополита.

 

Лавров: Росія втратить решту України після визнання "ДНР/ЛНР"

Підсумки дня: 17 грудняФото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

У разі визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" Російська Федерація втратить решту України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Лавров зазначив, що з російської точки зору правлячий режим в Україні "має всі риси неонацистського". Він також заявив, що з українським режимом "воюють громадяни України, які живуть на Донбасі". "Ви хочете визнати "ЛНР" і "ДНР"? А далі? Втратити решту України, залишити її нацистам?", - сказав Лавров.

 

Опубліковано фото катастрофи Су-27 у Житомирській області

Підсумки дня: 17 грудняФото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

У мережі з'явилися фото катастрофи Су-27 у Житомирській області, яка сталася 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію авіаційного видання Scramble Magazine (Нідерланди) у Facebook.

Повідомляється, що Scramble отримав фото катастрофи літака Су-27, в результаті якої загинув пілот. У виданні також зазначили, що досі невідома офіційна причина катастрофи. У Scramble припустили, що пілот перед трагедією міг не знати про фактичну висоту. Крім того, експерти не виключають, що Су-27 не просто впав, а ковзав деякий час по землі.

 

Синоптики розповіли про погоду на Новий рік

Підсумки дня: 17 грудняФото: pixabay.com

Метеорологи повідомляють, що груднева погода в кінці місяця порадує українців святковим снігом і невеликим морозом.  На Новий рік синоптики обіцяють українцям справжню зимову казку. Очікується температура близько 6 градусів морозу і сніг у багатьох регіонах країни.

У перші дні січня і на Різдво 2019 настане відлига, а суворі зимові морози прийдуть в Україну ближче до старого Нового року і Хрещення. Вже 15 січня температура може різко знизитися до -25 градусів.

 

Міс Всесвіт 2018: названа переможниця конкурсу (фото)

Підсумки дня: 17 грудняФото: Колаж РБК-Україна

17 грудня в Бангкоку завершився 67-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Конкурс краси  виграла 24-річна представниця Філіппін, Катріона Грей.  Вона стала четвертою учасницею від цієї країни, яка завоювала титул "Міс Всесвіт". Знімки з конкурсу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Повідомляється, що 24-річна Грей займається питаннями боротьби з ВІЛ та Снідом в організації Love Yourself, також є активним волонтером як помічниця вчителя в організації Young Focus. 

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