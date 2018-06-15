Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Итоги дня: 15 июня

НовостиПрочее    15.06.2018 - 18:54

СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.  "Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", сообщили в СБУ. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления касательно незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.

 

"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года №187 на "Нафтогаз" возложено спецобязательство по поставке природного газа. Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК отказать "Киевтеплоэнерго" в заключении соответствующих договоров.
 

В Крыму суд продлил Балуху арест на 2 месяца

Подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца.  Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Арест продлен до 14 августа 2018 года. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00. Во время судебного заседания Балуху стало плохо. Активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.
 

Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Китая. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов. Кроме того, США могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры. В ответ Китай обвинил США в начале торговой войны
 

В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем

В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем. Трагический инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича), недалеко от Южного вокзала, примерно в 06:20. На ходу водителю стало плохо и он упал на руль, потеряв сознание. Из-за этого автобус стал неуправляемым. Транспортное средство врезалось в автомобиль Chevrolet Lacetti.
 

Проведение ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва

Чемпионат мира по футболу 2018 в российском городе Санкт-Петербурге находится под угрозой срыва. В 25 километрах от города горят торфяники с боеприпасами. Пожар разрастается рядом с поселком Молодцово Кировского района. Известно, что на этом торфянике часто обнаруживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Пожар в таком месте опасен не только сильным задымлением, но и возможными взрывами. МЧС РФ отказалось тушить этот пожар, и он продолжает развиваться. На данный момент огнем охвачено уже почти 30 гектаров леса.  Информация об этом пожаре исключена из официальных сводок.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь