Итоги дня: 15 июня

СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко



Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. "Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", сообщили в СБУ. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления касательно незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.

"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года №187 на "Нафтогаз" возложено спецобязательство по поставке природного газа. Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК отказать "Киевтеплоэнерго" в заключении соответствующих договоров.



В Крыму суд продлил Балуху арест на 2 месяца



Подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Арест продлен до 14 августа 2018 года. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00. Во время судебного заседания Балуху стало плохо. Активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.



Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары



Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Китая. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов. Кроме того, США могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры. В ответ Китай обвинил США в начале торговой войны.



В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем



В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем. Трагический инцидент произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича), недалеко от Южного вокзала, примерно в 06:20. На ходу водителю стало плохо и он упал на руль, потеряв сознание. Из-за этого автобус стал неуправляемым. Транспортное средство врезалось в автомобиль Chevrolet Lacetti.



Проведение ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва



Чемпионат мира по футболу 2018 в российском городе Санкт-Петербурге находится под угрозой срыва. В 25 километрах от города горят торфяники с боеприпасами. Пожар разрастается рядом с поселком Молодцово Кировского района. Известно, что на этом торфянике часто обнаруживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Пожар в таком месте опасен не только сильным задымлением, но и возможными взрывами. МЧС РФ отказалось тушить этот пожар, и он продолжает развиваться. На данный момент огнем охвачено уже почти 30 гектаров леса. Информация об этом пожаре исключена из официальных сводок.