"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договора на поставку газа

"Нафтогаз" отказывает "Киевтеплоэнерго" в заключении соглашения

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года №187 на "Нафтогаз" возложено спецобязательство по поставке природного газа.

Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК отказать "Киевтеплоэнерго" в заключении соответствующих договоров.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить договор на поставку газа... и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня до сих пор окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, с мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало КП "Киевтеплоэнерго". Именно "Киевтеплоэнерго" после завершения сделки с ПАО "Киевэнерго", которая действовала последние 16 лет, приняло на себя функции управления теплоэнергетическим комплексом города и выполнения функции тепло - и водоснабжения в Киеве.

"Нафтогаз" отказывает "Киевтеплоэнерго" в заключении соглашения: компания заявляет, что сделка будет заключена только после того, как КП согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг - ПАО "Киевэнерго".

14 июня Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), выдала "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии.