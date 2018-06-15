В Крыму суд продлил Балуху арест на 2 месяца

Арест активисту продлили до 14 августа

Подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Так, решение огласила судья Татьяна Пыркало. Арест продлен до 14 августа 2018 года. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует от России немедленно допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху и освободить его.

В пятницу, 15 июня, Балуху стало плохо во время судебного заседания. Активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Так, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.