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Интервью

Китай обвинил США в начале торговой войны

НовостиПолитика    15.06.2018 - 17:00
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Сегодня Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары

Китай обвинил США в начале торговой войны из-за решения преиздента США Дональда Трампа о введении пошлин на китайские товары. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, сообщает CNN.

"Соединенные Штаты передумали и начали торговую войну", - говорится в заявлении китайского ведомства.

Как сообщается, Китай обвинил США в том, что они сделали первый "выстрел" сегодня, 15 июня 2018 года, после того, как Белый дом подтвердил введение 25-процентных пошлин на товары из Китая.

Кроме того, Reuters сообщает, что Китай планирует ввести ответные меры на действия США.

"Китай не хочет вести торговую войну, но у китайской стороны нет другого выбора, кроме как решительно противостоять этому, из-за близорукого поведения Соединенных Штатов, которое вредит обеим сторонам...Мы немедленно вводим тарифные меры того же масштаба и силы. Все результаты переговоров, ранее достигнутых двумя сторонами, будут недействительными", - цитирует издание заявление Министерства торговли Китая.

Напомним, сегодня Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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