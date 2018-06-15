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Интервью

Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары

НовостиПолитика    15.06.2018 - 15:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры

Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Китая. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов. Кроме того, США могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры.

По словам Трампа, в перечень, на который будут распространяться пошлины, входят товары из китайского стратегического плана "Сделано в Китае 2025", который был принят для усиления позиций Пекина в высокотехнологичных отраслях для дальнейшего экономического роста. Вашингтон полагает, что это повредит экономическому росту США и других стран.

Напомним, ранее директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что новые пошлины США представляют риск для мировой торговли.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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