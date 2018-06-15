Підсумки дня: 15 червня

СБУ затримала ще одного фігуранта замаху на вбивство Бабченка



Служба безпеки України (СБУ) затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив заступник глави Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар. "Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В'ячеслав Олександрович", - поінформували у СБУ. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину щодо незаконного поводження зі зброєю та організації підготовки теракту.

"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз"



Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. Повідомляється, що згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 на "Нафтогаз" покладений спецобов’язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК відмовити "Київтеплоенерго" в укладенні відповідних договорів.



У Криму суд продовжив Балуху арешт на 2 місяці



Підконтрольний Росії Роздольненський суд у Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Арешт продовжено до 14 серпня 2018 року. Дата наступного судового засідання - 22 червня о 15:00. Під час судового засідання Балуху стало погано. Активісту викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари



Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю. Передбачається, що мита будуь застосовані щодо товарів на суму 50 млрд доларів. Крім того, США можуть ввести додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь. Натомість Китай звинуватив США у початку торгової війни.

У Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом



У Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом. Трагічний інцидент стався на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича), недалеко від Південного вокзалу, приблизно о 06:20. В дорозі водієві стало погано і він впав на кермо, втративши свідомість. Через це автобус став некерованим. Транспортний засіб врізався в автомобіль Chevrolet Lacetti.



Проведення ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі під загрозою зриву



Чемпіонат світу з футболу 2018 у російському місті Санкт-Петербурзі знаходиться під загрозою зриву. В 25 кілометрах від міста горять торфовища з боєприпасами. Пожежа розростається поряд з селищем Молодцово Кіровського району. Відомо, що на цьому торфовищі часто виявляють боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Пожежа в такому місці небезпечна не тільки сильним задимленням, але і можливими вибухами. МНС РФ відмовилося гасити цю пожежу, і вона продовжує розвиватися. На даний момент вогнем охоплено вже майже 30 гектарів лісу. Інформація про пожежу виключена з офіційних зведень.