Итоги дня: 14 июня

"Газпром": исполнение решения арбитража по иску "Нафтогаза" приостановлено



В Швеции апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору российской компании "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что "Газпром" подал соответствующее ходатайство с целью помешать "Нафтогазу" требовать исполнения этого решения в различных инстанциях до рассмотрения апелляции по существу. В "Нафтогазе" отмечают, что суд округа Свеа принял решение без вызова представителей НАК и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые компания могла бы предоставить.



Европарламент принял резолюцию по Сенцову



Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации. В частности, ЕП выражает солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России. В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.



В Киеве взорвался автомобиль, пострадали дети

В Святошинском районе Киева произошел взрыв в припаркованном автомобиле. Сообщается, что четверо дети нашли в салоне автомобиля, который был припаркован во дворе, неизвестный предмет, похожий на коробку, а когда попытались ее открыть, произошел взрыв. Дети с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них - в тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин умер

Станислав Говорухин умер в четверг, 14 июня. Известный советский и российский актер, режиссер и политический деятель скончался в санатории "Барвиха" после продолжительной тяжелой болезни. Наибольшую славу Говорухину принесли его режиссерские работы, полюбившиеся миллионам. С 2005 года Говорухин являлся членом партии "Единая Россия", а 11 марта 2014 года в числе первых российских "деятелей культуры" подписал открытое обращение в поддержку кровавой политики президента Владимира Путина в Украине. Режиссер неоднократно разъяснял свою позицию.

Cтало известно главы каких стран посетят ЧМ-2018



Стало известно, главы каких стран посетят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Известно, что открытие Чемпионата мира по футболу-2018 состоится 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Список 18 глав государств, которые решили приехать на эту церемонию, состоит в основном из стран СНГ и Латинской Америки. В список вошли два непризнанных государства.