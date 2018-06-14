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"Нафтогаз" подтвердил приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 14:26
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

НАК рассчитывает в ближайшее время подать в суд свои пояснения

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) при рассмотрении жалобы российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража в делах с НАК "Нафтогаз Украины" приостановил процедуру его исполнения. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК.

Данное решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" временно приостановлены. В то же время оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать возврата 2,1 млрд долларов, которые уже зачтены решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".

В "Нафтогазе" отмечают, что суд округа Свеа принял решение без вызова представителей НАК и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые компания могла бы предоставить. Кроме того, суд не уведомил украинскую сторону о наличии такого ходатайства "Газпрома" и о рассмотрении данного вопроса.

Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что приостановка исполнения решения Стокгольмского арбитража является временной. НАК в ближайшее время подаст суду развернутые пояснения и контрагрументы.

Напомним, ранее российский "Газпром" заявил о том, что исполнение решения арбитража по иску "Нафтогаза" приостановлено.  

 

В "Газпроме" пояснили, почему не выплачивают Украине 2,6 млрд долларов 
Теги публикации: Газпром, Стокгольмский арбитраж, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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