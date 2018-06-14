"Газпром": исполнение решения арбитража по иску "Нафтогаза" приостановлено

Вынесение приказа лишает "Нафтогаз", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом

В Швеции апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору российской компании "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что "Газпром" подал соответствующее ходатайство с целью помешать "Нафтогазу" требовать исполнения этого решения в различных инстанциях до рассмотрения апелляции по существу.

"Вынесение (судебного, - ред.) приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом", - заявили в "Газпроме".

В российской компании также отметили, что Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, как писало РБК-Украина, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по ключевому требованию украинской стороны в рамках спора по контракту на транзит российского газа в страны Европы.

"Трибунал подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по поводу объемов транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Это решение означает, что "Газпром" должен заплатить компенсацию "Нафтогазу" в размере 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах", - заявила НАК "Нафтогаз".

РБК-Украина писало, что фактически, это означает, что компенсация, выплату которой трибунал присудил "Газпрому", "покрывает" долг украинской компании за газ в размере более 2 млрд долларов. Арбитры присудили НАКу оплату этой суммы в пользу "Газпрома" в декабре 2017 года, когда приняли окончательное решение по иску о контракте купли-продаже российского газа. Спорить украинская и российская газовые компании начали 16 июня 2014 года.

В этот день НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" обменялись встречными исками, которые подали в Стокгольмский арбитраж. Оспорить знаменитые контракты купли-продажи и транзита российского газа от 19 января 2009 года в рамках шведского права стороны договорились еще в момент их подписания. Контракты действуют до конца 2019 года.