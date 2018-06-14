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Европарламент принял резолюцию по Сенцову

НовостиПолитика    14.06.2018 - 13:21
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Лидеров ЕС призвали осудить нарушение прав человека в России

Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента.

В частности, ЕП выражает солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России. В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.

 

Европарламент осуждает нарушение международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности. Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар.

Кроме того, лидеров стран Евросоюза призвали выступить с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием футбольного Чемпионата мира-2018.

Напомним, в Бундестаге считают, что Германия должна активнее помогать освобождению Сенцова.  

 

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Теги публикации: резолюция, Олег Сенцов, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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