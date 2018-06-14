Европарламент принял резолюцию по Сенцову

Лидеров ЕС призвали осудить нарушение прав человека в России

Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого удерживают в Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента.

В частности, ЕП выражает солидарность с режиссером , который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России. В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.

the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Европарламент осуждает нарушение международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности. Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар.

Кроме того, лидеров стран Евросоюза призвали выступить с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием футбольного Чемпионата мира-2018.

Напомним, в Бундестаге считают, что Германия должна активнее помогать освобождению Сенцова.