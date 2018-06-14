Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Підсумки дня: 14 червня

НовиниІнше    14.06.2018 - 18:54

"Газпром": виконання рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу" призупинено

У Швеції апеляційний суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору російської компанії "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії. Наголошується, що "Газпром" подав відповідне клопотання з метою перешкодити "Нафтогаз" вимагати виконання цього рішення в різних інстанціях до розгляду апеляції по суті. У "Нафтогазі" зазначають, що суд округу Свеа прийняв рішення без виклику представників НАК і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які компанія могла б надати. 
 

Європарламент прийняв резолюцію щодо Сенцова

Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації. Зокрема, ЄП висловлює солідарність з режисером , який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення політв'язнів в Росії. У резолюції також зазначено, що вирок Сенцову грунтується на отриманих в результаті тортур свідченнях.
 

У Києві вибухнув автомобіль, постраждали діти

У Святошинському районі Києва стався вибух у припаркованому автомобілі. 
Повідомляється, що четверо дітей знайшли в салоні автомобіля, який був припаркований у дворі, невідомий предмет, схожий на коробку, а коли спробували її відкрити - стався вибух. Діти з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу, двоє з них - у тяжкому стані"
 

Станіслав Говорухін помер

Станіслав Говорухін помер у четвер, 14 червня. Радянський і російський актор, режисер, політичний і громадський діяч помер у санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби. Найбільшу славу йому принесли його режисерські роботи, які полюбилися мільйонам. З 2005 року Говорухін був членом партії "Єдина Росія", і 11 березня 2014 року в числі перших російських "діячів культури" підписав відкрите звернення в підтримку кривавої політики президента Володимира Путіна в Україні. Режисер неодноразово роз'ясняв свою позицію.

 

Cтало відомо глави яких країн відвідають ЧС-2018

Стало відомо, глави яких країн відвідають церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Відомо, що відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018 відбудеться 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві. Список 18 глав держав, які вирішили приїхати на цю церемонію, складається в основному з країн СНД і Латинської Америки. У список увійшли дві невизнані держави.
 

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся