Підсумки дня: 14 червня

"Газпром": виконання рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу" призупинено



У Швеції апеляційний суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору російської компанії "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії. Наголошується, що "Газпром" подав відповідне клопотання з метою перешкодити "Нафтогаз" вимагати виконання цього рішення в різних інстанціях до розгляду апеляції по суті. У "Нафтогазі" зазначають, що суд округу Свеа прийняв рішення без виклику представників НАК і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які компанія могла б надати.



Європарламент прийняв резолюцію щодо Сенцова



Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації. Зокрема, ЄП висловлює солідарність з режисером , який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення політв'язнів в Росії. У резолюції також зазначено, що вирок Сенцову грунтується на отриманих в результаті тортур свідченнях.



У Києві вибухнув автомобіль, постраждали діти



У Святошинському районі Києва стався вибух у припаркованому автомобілі.

Повідомляється, що четверо дітей знайшли в салоні автомобіля, який був припаркований у дворі, невідомий предмет, схожий на коробку, а коли спробували її відкрити - стався вибух. Діти з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу, двоє з них - у тяжкому стані"



Станіслав Говорухін помер



Станіслав Говорухін помер у четвер, 14 червня. Радянський і російський актор, режисер, політичний і громадський діяч помер у санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби. Найбільшу славу йому принесли його режисерські роботи, які полюбилися мільйонам. З 2005 року Говорухін був членом партії "Єдина Росія", і 11 березня 2014 року в числі перших російських "діячів культури" підписав відкрите звернення в підтримку кривавої політики президента Володимира Путіна в Україні. Режисер неодноразово роз'ясняв свою позицію.

Cтало відомо глави яких країн відвідають ЧС-2018



Стало відомо, глави яких країн відвідають церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Відомо, що відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018 відбудеться 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві. Список 18 глав держав, які вирішили приїхати на цю церемонію, складається в основному з країн СНД і Латинської Америки. У список увійшли дві невизнані держави.

