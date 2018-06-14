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Интервью

Взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 18:15
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

По факту взрыва в Киеве начато уголовное производство

По факту взрыва в Киеве, который произошел сегодня, 14 июня 2018 года, в Святошинском районе города, начато уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Происшествие произошло в 16:40 на улице Чернобыльской. Дети с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дети нашли в салоне автомобиля, который был припаркован во дворе, неизвестный предмет, похожий на коробку, а когда попытались ее открыть, произошел взрыв.

 

Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В результате взрыва в Киеве, по информации полиции, получили травмы и были доставлены в больницу 5-летний мальчик, 11-летняя и двое 8-летних девушек.

Сейчас правоохранители обследуют территорию вокруг места взрыва в Киеве и устанавливают владельца машины.

"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в Киеве пострадали четверо детей.

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Теги публикации: Киев, полиция, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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