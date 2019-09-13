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Итоги дня: 13 сентября

Новости » Прочее    13.09.2019 - 18:31

Итоги дня: 13 сентябряКоллаж РБК-Украина

Рада распустила ЦИК, Порошенко допросили и другие новости

  • Верховная рада Украины распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Увольнение ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых
  • Зеленский раскрыл детали встречи с Коломойским. По его словам, на встрече с Коломойским обсуждалось прекращение монополии крупного бизнеса, а также снижения тарифов на коммунальные услуги
  • Бывшего президента Украины Петра Порошенко допросили по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе
  • Местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук
  • Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений
  • Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей
  • Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
  • Бывший политзаключенный Олег Сенцов, которого освободили из плена Кремля 7 сентября, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая проходит в Киеве, где сделал Владимиру Зеленскому символический подарок (фото, видео)
  • Погода в Украине в субботу, 14 сентября, начнет портиться во многих областях страны. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, холодный ветер и осадки в виде дождя
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