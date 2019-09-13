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Підсумки дня: 13 вересня

Новини » Інше    13.09.2019 - 18:31

Підсумки дня: 13 вересняКолаж РБК-Україна

Рада розпустила ЦВК, Порошенко допитали та інші новини

  • Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Звільнення ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних
  • Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським. За його словами, на зустрічі з Коломойським обговорювалося припинення монополії великого бізнесу, а також зниження тарифів на комунальні послуги
  • Колишнього президента України Петра Порошенка допитали у справах про націоналізацію "ПриватБанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці
  • Місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук
  • Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" вимагатиме укладання письмових угод
  • Українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей
  • Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
  • Колишній політв'язень Олег Сенцов, якого звільнили з полону Кремля 7 вересня, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), що проходить у Києві, де зробив Володимиру Зеленському символічний подарунок
  • Погода в Україні у суботу, 14 вересня, почне псуватися у багатьох областях країни. Очікується різке зниження температури повітря, холодний вітер і опади у вигляді дощу
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