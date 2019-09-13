Підсумки дня: 13 вересня
Колаж РБК-Україна
Рада розпустила ЦВК, Порошенко допитали та інші новини
- Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Звільнення ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних
- Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським. За його словами, на зустрічі з Коломойським обговорювалося припинення монополії великого бізнесу, а також зниження тарифів на комунальні послуги
- Колишнього президента України Петра Порошенка допитали у справах про націоналізацію "ПриватБанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці
- Місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук
- Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" вимагатиме укладання письмових угод
- Українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей
- Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
- Колишній політв'язень Олег Сенцов, якого звільнили з полону Кремля 7 вересня, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), що проходить у Києві, де зробив Володимиру Зеленському символічний подарунок
- Погода в Україні у суботу, 14 вересня, почне псуватися у багатьох областях країни. Очікується різке зниження температури повітря, холодний вітер і опади у вигляді дощу