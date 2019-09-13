В Раде назвали сроки проведения местных выборов

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Местные выборы пройдут в апреле

Местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

Депутат уточнила, что выборы пройдут в апреле.

"Они и так должны быть по плану в 2020 году. Но они возможно будут раньше - в апреле. Это быстрее всего, когда можно провести", - заявила Верещук.

По ее словам, местные выборы невозможно провести до нового года из-за необходимости внесения изменений в законодательство.

"Я даю почти 100 процентную гарантию, что мы не успеем до нового года ведь мы должны провести изменения в Конституцию. Если вы понимаете, это два заседания сессии. Речь идет не только о выборах. Речь идет о полном перечне законопроектов. Отдельная задача - закон о столице", - добавила она

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки. По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать властям на местах, как к ним относятся люди.

В то же время в партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

Подчеркнем, что в пятницу, 13 сентября, 341 парламентарий при 300 минимально необходимых одобрил увольнение ЦИК. Окончательный список новых членов Центризбиркома может быть сформирован до конца октября, однако кандидатуры можно подавать уже завтра.

Напомним, полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.