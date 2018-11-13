Итоги дня: 13 ноября

Фото: задержание злоумышленников на вокзале в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что суд арестовал организатора и участников банды, которые держали в неволе почти сотню людей.
По словам Крищенко, подозреваемые будут находиться под стражей на время следствия. Согласно решению суда, организатор, 38-летний иностранец, и его помощники арестованы без возможности внесения залога. Кроме того, арестована жена организатора банда, уроженка Одесской области, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с залогом в 528 тыс. гривен.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
До конца 2018 года в Киеве тарифы на тепло останутся неизменными, а повышение произойдет уже с нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".
"Учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных суток, КП "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - отметили в пресс-службе.
В частности, действующие тарифы сохраняются как для категории "население", так для категории "религиозные организации". Но уже с начала 2019 года тарифы и тепело в Киеве возрастут в связи с ростом цены на газ, поскольку 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо.
Коллаж РБК-Украина
В Киеве прохожие стали очевидцами странного поведения женщины, которая зверски издевалась над автомобилем. Видео было опубликовано в Facebook.
Инцидент произошел во вторник, 13 ноября по улице Шота Руставели, возле Центральной Синагоги. Неизвестная женщина в розовом пальто и серебристых сапогах подошла к белому автомобилю марки Porsche.
Сначала она написала на водительских дверях слово "Сволочь", предположительно зеленой краской, а потом достала предмет, похожий на строительный топор и начала со всей силы бить по капоту автомобиля.
Коллаж РБК-Украина
В Черновицкой области ученица первого класса выпрыгнула из окна второго этажа школы. Дверь в туалет заклинило, и девочка не могла выйти. Увидев открытое окно в уборной, Катя решила выбраться самостоятельно.
Девочка спрыгнула с высоты 10 метров. Сначала она упала на козырек, а потом скатилась вниз. Катю госпитализировали в больницу скорой помощи в Черновцах.
Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)
В Киеве завтра, 14 ноября 2018 года, ожидается образование снежного покрова до 6 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николая Чечеткина.
Как отметил глава ГСЧС, завтра в Киеве и области ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.
Кроме того, Чечеткин призвал осмотрительно обращаться с обогревательными устройствами в дни резкого похолодания.