В "Киевтеплоэнерго" сообщили тарифы на тепло до конца года

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В декабре тарифы на отопление для киевлян останутся неизменными

До конца 2018 года в Киеве тарифы на тепло останутся неизменными, а повышение произойдет уже с нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам общественного обсуждения будущих тарифов на производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ на декабрь 2018 года.

"Учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных суток, КП "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - отметили в пресс-службе.

В частности, действующие тарифы сохраняются как для категории "население", так для категории "религиозные организации". Но уже с начала 2019 года тарифы и тепело в Киеве возрастут в связи с ростом цены на газ, поскольку 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо.

Следовательно, в соответствии с постановлением №867 Кабмина от 19 октября 2018 года, действует единая цена на газ для всех категорий потребителей - 6235,51 за 1000 кубометров. Ранее тариф для населения и для религиозных организаций отличался, в частности организации платили вдвое меньше.

Напомним, 13 ноября в Хмельницкой области в городе Шепетовка приостановили обучение в четырех школах из-за отсутствия отопления.