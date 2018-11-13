Підсумки дня: 13 листопада

Суд заарештував учасників банди, які тримали в рабстві майже 100 осіб

Фото: затримання зловмисників на вокзалі у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що суд заарештував організатора і учасників банди, які тримали в неволі майже сотню людей.

За словами Крищенко, підозрювані будуть перебувати під вартою на час слідства. Згідно з рішенням суду, організатор, 38-річний іноземець, і його помічники заарештовані без можливості внесення застави. Крім того, арештовано його дружину організатора банди, уродженку Одеської області, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 528 тис. гривень.

У "Київтеплоенерго" повідомили тарифи на тепло до кінця року

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця 2018 року у Києві тарифи на тепло залишаться незмінними, а зростання відбудеться вже з нового року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київтеплоенерго".

"Враховуючи довготривалу процедуру розгляду проекту тарифів в НКРЕКП, 30 календарних діб, КП "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року дані тарифи змінюватися не будуть", - зазначили в прес-службі.

Зокрема, діючі тарифи зберігаються як для категорії "населення", так для категорії "релігійні організації". Але вже з початку 2019 року тарифи та тепело у Києві зростуть у зв'язку зі зростанням ціни на газ, оскільки 90% тарифу на виробництво теплової енергії складає паливо.

В Києві дівчина сокирою трощила елітний спорткар (відео)

Колаж РБК-Україна

У Києві перехожі стали очевидцями дивної поведінки жінки, яка по-звірячому знущалася над автомобілем. Відео було опубліковано в Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 13 листопада по вулиці Шота Руставелі, біля Центральної Синагоги. Невідома жінка в рожевому пальто і сріблястих чоботях підійшла до білого автомобіля марки Porsche.

Спочатку вона написала на водійських дверях слово "Сволота", імовірно зеленою фарбою, а потім дістала предмет, схожий на будівельнe сокиру і почала з усієї сили бити по капоту автомобіля.

Першокласниця "вийшла" з туалету у вікно другого поверху

Колаж РБК-Україна

У Чернівецькій області учениця першого класу вистрибнула з вікна другого поверху школи. Дівчинка вистрибнула з вікна другого поверху, оскільки двері в туалет заклинило, і вона не могла вийти. Побачивши відкрите вікно у вбиральні, Катя вирішила вибратися самостійно. Дівчинка стрибнула з висоти 10 метрів. Спочатку вона впала на козирок, а потім скотилася вниз.

Катю госпіталізували до лікарні швидкої допомоги у Чернівцях.

У Києві завтра очікується утворення снігового покриву до 6 см

Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

У Києві завтра, 14 листопада 2018 року, очікується утворення снігового покриву до 6 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколи Чечоткіна.

"Вже завтра, 14 листопада по Київській області та Києву - мокрий сніг з утворенням снігового покриву до шести сантиметрів", - написав він.

Крім того, Чечоткін закликав обачно поводитись з обігрівальними пристроями у дні різкого похолодання.