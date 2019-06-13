РФ предлагает Украине мировое соглашение с "Газпромом"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Москва предлагает урегулировать арбитражные разбирательства

Россия предложила Украине урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением. Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передают росСМИ.

Новак сообщил, что российская компания предложила украинским партнерам рассмотреть этот вопрос.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал он.

Напомним, 15 марта 2019 года Высший суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа.

Ранее, НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые процессы о взыскании имущества "Газпрома" в нескольких странах. Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома".