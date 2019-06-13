Климкин назвал новую дату возможного вступления Украины в ЕС

Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в Европейский союз в 2035 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Климкина в Facebook.

Экс-министр считает, что если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, то после 2025 года в Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу.

По его словам, в среднем с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. Климкин отметил, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы в целом не было.

"По поводу вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считают, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - написал он.

Напомним, по данным опроса, если бы в Украине проходил референдум, то 62% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз, 22% - против, 12% затрудняются с ответом, а 4% не пришли бы на референдум. Таким образом, в итоге голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против.

Отеметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.