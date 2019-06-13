Трамп анонсировал безвиз для Польши

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По его словам, решение будет принято в течение 90 дней

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

По словам Трампа, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

Американский лидер также ответил на вопрос польского журналиста, будет ли о решении об отмене виз объявлено во время потенциального визита Трампа в Польшу в сентябре.

"Я думаю, что это отличная идея, спасибо за это предложение. Мы двигаемся вперед, хотя это сложный процесс. Мы приглашаем присоединиться к этой программе небольшое количество стран, но Польша - одна из них. Думаю, что, вероятно, мы примем решение в ближайшие 90 дней", - заявил глава США.

Напомним, ранее президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны о присутствии вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, Штаты планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тысячу солдат в ближайшем будущем.

Как писало РБК-Украина, в мае по итогам переговоров замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда и заместителя министра национальной обороны Польши стороны смогли достичь прогресса в вопросе наращивания численности американских солдат на польской территории.