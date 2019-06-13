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Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн долга

Новости » Экономика    13.06.2019 - 13:28
Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн долга
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Долг возник из-за неуплаты дивидендов Южным ГОКом

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн. Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на решение суда

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн из расчета на одну простую акцию).

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакріно Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае 2018 года указанные акционеры ПАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Однако ПАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов. ООО "Спирит Финанс" связывают с группой "Приват".

Как сообщало РБК-Украина, Большая палата Конституционного суда Украины закрыла конституционное производство относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром". В соответствии с этим законом в 2004 году были приватизированы государственные ГОКи.

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