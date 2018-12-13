Наместнику Киево-Печерской лавры поручили координировать акции против томоса, - СБУ

Фото: Павел www.lavra.kiev.ua)

Акции против томоса заказали в Москве

Служда безопасности Украины установила, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что после возвращения с территории России украинец, которому предложили организовать протесты, обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении.

"Уже под нашим контролем организатор акции связался с (московским куратором, - ред.) Юрием, который ему сообщил, что координатором предстоящей акции в Киево-Печерской Лавре будет священнослужитель по имени Павел. В дальнейшем было установлено, что указанным лицом фактически является наместник Лавры митрополит Павел", - добавил он.

Заместитель председателя СБУ также сообщил, что к сотрудничеству с СБУ украинца побудила "завышенная стоимость заказа, наличие в действиях заказчика признаков конспирации и неограниченность в финансовых ресурсах".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

На Объединительный собор, который состоится 15 декабря в Киеве, вынесены три вопроса. Предполагается, что Об'єднавчий собор продлится один день. С технической стороны должны быть принять три решения: единство церкви, ее предстоятель и устав.