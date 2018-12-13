ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви

Новости » Общество    13.12.2018 - 16:05
В УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви
Фото: Богдан Заря (facebook.com/koshmalvn)

В УПЦ КП состоялся архиерейский собор, где утвердили кандидата

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) в четверг, 13 декабря, определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В частности, с единой кандидатурой УПЦ КП определилась во время архиерейского собора, отметил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"У нас есть единое предложение по кандидатуре, которую предложат Собору", - сказал он.

Также архиепископ Зоря добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

Напомним, Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января 2019 года.

15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Избранный предстоятель получит томос об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Глава новой украинской церкви получит томос 6 января, - Зоря Спецслужбы РФ планировали крестный ход в городах Украины в день собора
Новости Украины УПЦ КПТомосАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь