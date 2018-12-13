В УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви

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В УПЦ КП состоялся архиерейский собор, где утвердили кандидата

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) в четверг, 13 декабря, определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В частности, с единой кандидатурой УПЦ КП определилась во время архиерейского собора, отметил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"У нас есть единое предложение по кандидатуре, которую предложат Собору", - сказал он.

Также архиепископ Зоря добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

Напомним, Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января 2019 года.

15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Избранный предстоятель получит томос об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея.