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Число погибших в аварии поездов в Анкаре возросло до 9

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 11:02
Число погибших в аварии поездов в Анкаре возросло до 9
Фото: место происшествия (twitter.com/mehmetdikbayir)

При столкновении пострадали 48 пассажиров

В Турции в результате столкновения скоростного пассажирского поезда, который следовал из Анкары в город Конья, с другим поездом погибли девять человек. Об этом сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet.

Также сообщается, что при столкновении пострадали 48 пассажиров, один из них умер в больнице. На месте происшествия работают спасатели и следователи.

По словам губернатора Васипа Шахина, официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Ранее РБК-Украина сообщало о 7 погибших. Авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда. По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости около 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на него.

Также РБК-Украина сообщало, что в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за сдвига почвы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов.

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