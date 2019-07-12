ru
ua
12.07.2019 - 19:27
Итоги дня: 12 июля
В пятницу, 12 июля 2019 года, состоялось
последнее пленарное заседание
десятой сессии Верховной рады Украины
Суд города Павия в Италии
вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву
, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко
прокомментировал заявление Владимира Зеленского
о люстрации чиновников, которые занимали высшие должности с февраля 2014 года
Государственное бюро расследований проведо обыск в Фискальной службе. В ГБР
рассказали подробности
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко
на допрос
, который назначен на понедельник, 15 июля
Киевская патриархия УПЦ КП просит Окружной административный суд Киева
запретить Киевраде и КГГА
передавать здания Михайловского златоверхого монастыря и Церкви Успения Богородицы Пирогощи
Владимир Зеленский
сфотографировался в поле подсолнухов
. Снимок был сделан во время рабочего визита президента Украины в Днепропетровскую область 12 июля
Погода в Украине
будет оставаться прохладной еще неделю
, сообщают синоптики. Жара в Украину вернется лишь на следующей неделе
►
Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным
►
Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета
Читать все новости