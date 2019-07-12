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Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет

Новости » Общество    12.07.2019 - 12:45
Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жара в Украину вернется на следующей неделе

Погода в Украине будет оставаться прохладной еще неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По информации Диденко, в ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и прохладные ночи.

"Существенное потепление придет в Украину с 19 июля", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 12 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди по всей территории страны. По данным синоптиков, дожди с усилением ветра сегодня возможны почти по всей территории Украины.

Кроме того, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в Винницкой, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Луганской, Донецкой,Запорожской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также сообщалось, что погода в Украине сегодня принесет новую волну стихии с грозой, дождем и шквальным ветром. Вместе с тем, температура воздуха может повыситься в целом по стране на 1-2 градуса.

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