В ГБР рассказали подробности обысков в Фискальной службе

Фото: обыски в ГФС (dbr.gov.ua)

Обыски провели в ГФС, на Харьковской таможне и в Главном управлении ГФС в Харьковской области

В Государственном бюро расследований рассказали подробности обысков в Государственной фискальной службе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что следователи теруправления ГБР расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни.

Фото: обыски

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - указано в сообщении.

В ГБР информируют, что в пятницу был проведен ряд санкционированных следственных действий:

обыски в Государственной фискальной службе Украины;

обыски на Харьковской таможне ГФС;

выемка документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

"Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия", - отметили в пресс-службе.

Так, процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, а оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ГФС прошли обыски. Их проводило Государственное бюро расследований.

Собеседник агентства отмечал, что следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Напомним, в декабре 2018-го Кабинет министров Украины пошел на мировое соглашение с производителем сигарет "Филлип Моррис" и отказался от налоговых претензий на 635 млн гривен.

Добавим, в 2017 году Генеральная прокуратура подозревала главу и членов Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.