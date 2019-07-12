ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ вызвало Луценко на допрос

Новости » Политика    12.07.2019 - 15:22
НАБУ вызвало Луценко на допрос
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Допрос назначен на 15 июля

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос, который назначен на понедельник, 15 июля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, допрос будет относительно принятия генпрокурором процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдан Бубенчика.

"Его вызывают в понедельник на 15:00 по поводу принятия им процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдан Бубенчика. Тогда генпрокурор принял процессуальное решение о новом составе прокуроров. Ведь именно предвзятость и затягивание процесса тогда поднялась волна возмущения участников евромайдан. Соответственно назад была реакция генпрокурора ", - рассказала Сарган.

Как сообщила Сарган, передача дела была необходима для осуществления эффективного досудебного расследования. Впрочем, НАБУ через эти действия Юрия Луценко было открыто уголовное производство по статье злоупотребление служебным положением.

"Группу прокуроров тогда возглавила управляющий заместитель прокурора управления спецрасследований ГПУ (Сергея Горбатюк - ред.) Анжела Стрижевская. Тогда состоялась переквалификация дела в этом производстве. А НАБУ открыло дело (против Луценко - ред.) по статье 364 "злоупотребление служебным положением ", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.  

Кроме того, Юрий Луценко заявил, что детективу НАБУ объявили подозрение по делу о разворовывании в "Укроборонпроме". В частности, Луценко отметил, что ГБР будет в первую очередь расследовать действия директора НАБУ Артема Сытника, который не передал это дело  в созданную службу внутреннего контроля.

Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма с Путиным и Медведчуком Порошенко вызывают на допрос
Новости Украины Юрий ЛуценкоНАБУдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь