Итоги дня: 12 июля

Трамп и Порошенко обсудили "Северный поток-2" и сотрудничество в обороне

Лидеры США и Украину провели встречу на полях саммита НАТО. Президент США Дональд на короткой встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсудил вопрос газопровода "Северный поток-2" и сотрудничество в оборонной сфере. Сообщается, что лидеры США и Украины в течение 20 минут обсуждали вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе, сотрудничество в оборонной сфере, а также агрессию Российской Федерации и выполнение минских соглашений по Донбассу. Кроме того, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама.

На заседании Киеврады произошла потасовка, есть пострадавшие

На заседании Киеврады сегодня, 12 июля 2018 года произошла потасовка, есть пострадавшие. Об этом сообщает руководитель пресс-центра Киеврады Наталья Чайка. "В сессионный зал ворвались активисты, устроили стычки с депутатами", - сообщила она. Как отметила представитель Киеврады, в результате действий активистов были взломаны рабочие места 4 депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.

В САП объяснили причину закрытия дела в отношении сына Авакова и Чеботаря

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объяснила закрытие расследования по "делу рюкзаков" в отношении Александра Авакова, сына министра МВД Арсена Авакова, и Сергея Чеботаря, экс-заместителя министра внутренних дел, тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков. Предварительно детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством прокуроров САП провели досудебное расследование по данному делу. Детективы установили, что Аваков, Чеботарь и Владимир Литвин, который является руководителем фирмы-победителя по поставке рюкзаков для МВД (ООО "Днипровенд", - ред.), раньше сговорились о тендере на закупку рюкзаков с заранее определенным победителем.

18-летнего украинца убила молния

В Херсонской области 18-летний парень погиб от удара молнии. Трагедия произошла 11 июля на окраине поселка Белая Криница Великоалександровского района. Молодой чоловек рвал траву в поле вместе с односельчанами. Когда началась гроза, люди побежали домой. Однако парень вернулся на полпути, поскольку потерял телефон. Во время поисков в него попала молния.

Греческий митрополит раскритиковал РПЦ

Член Синода Вселенского патриархата митрополит Элпидофор опроверг посягательство России и РПЦ на украинскую церковь. Об этом иерарх рассказал российскому изданию "Православие и мир". Само российское издание не стало публиковать полный текст интервью, показав разговор в выгодном для Москвы ключе. Митрополит подчеркнул, что тезис Москвы о том, что российская церковь является матерью церкви Украины является категорически неправильным. Также он подчеркнул, что, если говорить об истории, то Крещение Киевской Руси 988 года мало касается россиян.