Итоги дня: 12 июля

Новости Прочее 12.07.2018 - 18:42

Трамп и Порошенко обсудили "Северный поток-2" и сотрудничество в обороне

Итоги дня: 12 июля

Лидеры США и Украину провели встречу на полях саммита НАТО. Президент США Дональд на короткой встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсудил вопрос газопровода "Северный поток-2" и сотрудничество в оборонной сфере. Сообщается, что лидеры США и Украины в течение 20 минут обсуждали вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе, сотрудничество в оборонной сфере, а также агрессию Российской Федерации и выполнение минских соглашений по Донбассу. Кроме того, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама.

 

На заседании Киеврады произошла потасовка, есть пострадавшие

Итоги дня: 12 июля

На заседании Киеврады сегодня, 12 июля 2018 года произошла потасовка, есть пострадавшие. Об этом сообщает руководитель пресс-центра Киеврады Наталья Чайка. "В сессионный зал ворвались активисты, устроили стычки с депутатами", - сообщила она. Как отметила представитель Киеврады, в результате действий активистов были взломаны рабочие места 4 депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.

 

В САП объяснили причину закрытия дела в отношении сына Авакова и Чеботаря

Итоги дня: 12 июля

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объяснила закрытие  расследования по "делу рюкзаков"  в отношении Александра Авакова, сына министра МВД Арсена Авакова, и Сергея Чеботаря, экс-заместителя министра внутренних дел, тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков. Предварительно детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством прокуроров САП провели досудебное расследование по данному делу. Детективы установили, что Аваков, Чеботарь и Владимир Литвин, который является руководителем фирмы-победителя по поставке рюкзаков для МВД (ООО "Днипровенд", - ред.), раньше сговорились о тендере на закупку рюкзаков с заранее определенным победителем.

 

18-летнего украинца убила молния

Итоги дня: 12 июля

В Херсонской области 18-летний парень погиб от удара молнии. Трагедия произошла 11 июля на окраине поселка Белая Криница Великоалександровского района. Молодой чоловек рвал траву в поле вместе с односельчанами. Когда началась гроза, люди побежали домой. Однако парень вернулся на полпути, поскольку потерял телефон. Во время поисков в него попала молния.

 

Греческий митрополит раскритиковал РПЦ

Итоги дня: 12 июля

Член Синода Вселенского патриархата митрополит Элпидофор опроверг посягательство России и РПЦ на украинскую церковь. Об этом иерарх рассказал российскому изданию "Православие и мир". Само российское издание не стало публиковать полный текст интервью, показав разговор в выгодном для Москвы ключе. Митрополит подчеркнул, что тезис Москвы о том, что российская церковь является матерью церкви Украины является категорически неправильным. Также он подчеркнул, что, если говорить об истории, то Крещение Киевской Руси 988 года мало касается россиян. 

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