В САП объяснили причину закрытия дела в отношении сына Авакова и Чеботаря

Аваков и Чеботарь не знали о плохом качестве рюкзаков, считает САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объяснила закрытие по "делу рюкзаков" расследование в отношении Александра Авакова, сына министра МВД Арсена Авакова, и Сергея Чеботаря, экс-заместителя министра внутренних дел, тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Предварительно детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством прокуроров САП провели досудебное расследование по данному делу.

Детективы установили, что Аваков, Чеботарь и Владимир Литвин, который является руководителем фирмы-победителя по поставке рюкзаков для МВД (ООО "Днипровенд", - ред.), раньше сговорились о тендере на закупку рюкзаков с заранее определенным победителем.

"С учетом собранной доказательной базы 01.11.2017 Чеботарю С.И., Авакову А.А. и Литвину В.Я. осуществлено уведомление о подозрении, а 04.04.2018 сообщено о открытие материалов досудебного расследования", - отметили в САП.

Впоследствии Литвин, ознакомившись с материалами дела, дал показания, что он совершил преступление единолично - одержав победу в тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины. По словам третьего подозреваемого, Аваков и Чеботарь к этому отношения не имели и не знали о факте поставки некачественных рюкзаков.

"Кроме того, он пояснил, что готов возместить причиненный ущерб", - добавили в САП.

Отметили, что прокуроры учли и то, что один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в судебном заседании полностью подтвердить свои показания.

"Кроме того, при непосредственном участии одного из адвокатов подозреваемых, уничтожено специальное средство, на который велась запись в кабинете Чеботаря. При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательств, которые бы вне разумного сомнения опровергли версию Литвина, не добыто и возможности для их получения исчерпаны, прокурором в уголовном производстве принято решение о закрытии дела в отношении Чеботаря и Авакова", - пояснила САП.

Следовательно, привлечение к уголовной ответственности будет применен в отношении Литвина.

Напомним, ранее в НАБУ назвали непонятным решение САП о закрытии "дела рюкзаков" в части подозрения Авакову и Чеботарю.