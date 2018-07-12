Трамп и Порошенко обсудили "Северный поток-2" и сотрудничество в обороне

Новости Политика 12.07.2018 - 13:31
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Лидеры США и Украину провели встречу на полях саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп на короткой встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсудил вопрос газопровода "Северный поток-2" и сотрудничество в оборонной сфере. Об этом сообщает "5 канал".

Сообщается, что лидеры США и Украины в течение 20 минут обсуждали вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе, сотрудничество в оборонной сфере, а также агрессию Российской Федерации и выполнение минских соглашений по Донбассу.

Также сообщается, что Трамп отменил около десятка встреч на полях саммита НАТО.                                

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-участниц провели экстренную сессию после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости повысить расходы на оборону.

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Теги:  НАТО,  Порошенко Петр,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС