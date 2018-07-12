Підсумки дня: 12 липня

Трамп і Порошенко обговорили "Північний потік-2" та співпрацю в обороні

Лідери США і України провели зустріч на полях саміту НАТО. Президент США Дональд Трамп на короткій зустрічі з президентом України Петром Порошенком обговорив питання газопроводу "Північний потік-2" і співробітництво в оборонній сфері. Повідомляється, що лідери США і України протягом 20 хвилин обговорювали питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" в Європі, співробітництво в оборонній сфері, а також агресію Російської Федерації та виконання мінських угод по Донбасу. Окрім того, на прес-конференції в Брюсселі за підсумками саміту НАТО Трамп заявив, що анексію українського Криму Російською Федерацією допустив колишній президент США Барак Обама.

На засіданні Київради сталася сутичка, є постраждалі

На засіданні Київської міської ради сьогодні, 12 липня 2018 року сталася сутичка, є постраждалі. Про це повідомляє керівник прес-центру Київради Наталія Чайка. "У сесійну залу увірвалися активісти, влаштували сутички з депутатами", - повідомила вона. Як зазначила представниця Київради, внаслідок дій активістів були зламані робочі місця 4 депутатів. Активісти також вибили двері на другому поверсі будівлі.

У САП пояснили причину закриття справи щодо сина Авакова і Чеботаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) пояснила закриття розслідування у "справі рюкзаків" щодо Олександра Авакова, сина міністра МВС Арсена Авакова, та Сергія Чеботаря, екс-заступника міністра внутрішніх справ, тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків. Попередньо детективи національного антикорупційного бюро України (НАБУ) пі керівництвом прокурорів САП провели досудове розслідування у даній справі. Детективи встановили, що Аваков, Чеботарь та Володимир Литвин, що є керівником фірми-переможця з постачання рюкзаків для МВС (ТОВ "Дніпровенд", - ред.), раніше змовились про тендер на закупівлю рюкзаків із наперед визначеним переможцем.

18-річного українця вбила блискавка

У Херсонській області 18-річний хлопець загинув від удару блискавки. Трагедія сталася 11 липня на околиці селища Біла Криниця Великоолександрівського району. Юнак рвав траву в полі разом з односельцями. Коли почалася гроза, люди побігли додому. Однак хлопець повернувся на півдорозі, оскільки загубив телефон. Під час пошуків у нього потрапила блискавка.

Грецький митрополит розкритикував РПЦ

Член Синоду Вселенського патріархату митрополит Елпидофор спростував посягання Росії та РПЦ на українську церкву. Про це ієрарх розповів російському виданню "Православіє і світ". Саме російське видання не стало публікувати повний текст інтерв'ю, показавши розмову у вигідному для Москви ключі. Митрополит наголосив, що теза Москви про те, що російська церква є матір'ю церкви України є категорично неправильною. Також він підкреслив, що, якщо говорити про історію, то Хрещення Київської Русі 988 року мало стосується росіян.