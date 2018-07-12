На заседании Киеврады произошла потасовка, есть пострадавшие

На заседание Киеврады ворвались активисты

На заседании Киеврады сегодня, 12 июля 2018 года произошла потасовка, есть пострадавшие. Об этом сообщает руководитель пресс-центра Киеврады Наталья Чайка в Facebook.

Так, по сообщению пресс-службы ведомства, на заседание Киеврады ворвались активисты.

"В сессионный зал ворвались активисты, устроили стычки с депутатами", - сообщила она.

Как отметила представитель Киеврады, в результате действий активистов были взломаны рабочие места 4 депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.

Кроме того, Чайка добавила, что в результате действий активистов пострадали двое охранников, сейчас правоохранители допрашивают свидетелей.

"Сейчас в Киевраде спокойно. В пленарном заседании объявлен перерыв", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июня в кулуарах Киеврады произошла драка между активистами и охраной.