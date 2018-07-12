Трамп: аннексию Крыма допустил Обама

Трамп заявил, что на посту президента США не допустил бы аннексии Крыма

Аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама. Об этом пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

"Это интересный вопрос (о признании аннексии Крыма, - ред). Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия, - ред.) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США, - ред.)", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

"Я не доволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы", - добавил Трамп.

Trump again blames Obama for Putin's annexation of Crimea: "President Obama allowed that to happen. That was on his watch, not on my watch," he says, adding, "but I'm not happy about Crimea" https://t.co/kBoPYZPH1e https://t.co/YSJSM4T4r5 — CNN Politics (@CNNPolitics) July 12, 2018

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексию Крыма Россией не признает ни одна из стран-участниц альянса.



