Трамп: аннексию Крыма допустил Обама

Новости Политика 12.07.2018 - 14:11
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп заявил, что на посту президента США не допустил бы аннексии Крыма  

Аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама. Об этом пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

"Это интересный вопрос (о признании аннексии Крыма, - ред). Задолго до того, как я вступил в  должность, президент Обама допустил это. Они (Россия, - ред.) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США, - ред.)", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

"Я не доволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы", - добавил Трамп.

 

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексию Крыма Россией не признает ни одна из стран-участниц альянса.


 

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Теги:  Барак Обама,  Крым,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС