Итоги дня: 11 декабря

Насирова восстановили в должности главы ГФС

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). "С сегодняшнего дня с момента провозглашения постановления он восстановлен в должности. Планирует ли он выходить на работу - это надо спрашивать у него. Решение принято сегодня", - рассказал адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

В Государственной фискальной службе не комментируют восстановление в должности главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, 31 января Кабинет министров уволил Насирова с должности главы ГФС Украины из-за подозрений в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.

Тарифы на тепло в Киеве повысят на 22,7%

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обсудила повышение тарифов для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для населения на 22,7%. Согласно проекту решению, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года.

Тариф для населения установят на уровне 964,19 грн/Гкал Для религиозных организаций тариф будет повышен на 105,8% к 984,12 грн/Гкал. Однако для бюджетных организаций тариф будет снижен на 17,1% до 984,67, для других на 17,1% до 984,12 грн. Цены указаны без НДС.

Опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией официально опубликован в парламентской газете и вступит в силу завтра, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Отметим, закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией предполагает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Журналисты нашли выданное Путину секретное удостоверение "Штази"

Фото: коллаж РБК-Украина

В архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit), более известном как "Штази" (Stasi), был обнаружен документ о выданном Владимиру Путину удостоверении этой спецслужбы. Об этом говорится в материале немецкой газеты Bild.

Отмечается, что документ нашли в архиве отдела кадров дрезденского управления "Штази".

Bild информирует, что о связи Путина со спецслужбой ГДР до сих пор не знали даже в управлении федерального комиссара по отчетам "Штази" (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).

В Украине завтра ожидаются метели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют метели в некоторых областях Украины завтра, 12 декабря.

В частности, по данным метеорологов, 12 декабря в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, в южных и восточных областях с дождем, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в центральных и северных областях сильный мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега. При этом в западных областях без существенных осадков.

Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей на 11-12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение.