В Украине завтра ожидаются метели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только в западных областях без существенных осадков

Синоптики прогнозируют метели в некоторых областях Украины завтра, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В частности, по данным синоптиков, 12 декабря в Украине, кроме западных областей, сложные погодные условия: мокрый снег, в южных и восточных областях с дождем, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в центральных и северных областях сильный мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега. При этом в западных областях без существенных осадков.

Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

Температура в течение суток до -3; в Карпатах ночью от -6 до -11, днем от 0 до -5.

Фото: погода на 12 декабря (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, в акватории Черного и Азовского морей на 11-12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, вечером 11 декабря и ночью 12 декабря в северной половине акватории Черного моря ожидаются порывы ветра до 28 м/с, высота волн 30-50 дм. Кроме того, сообщается, что в указанный период на Азовском море также ожидаются порывы ветра до 28 м/с, высота волн составит 13-15 дм, а в открытой части моря - до 20 дм.

Ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега.