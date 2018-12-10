Тарифы на тепло в Киеве повысили на 22,7%

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

НКРЭКУ приняла решение после повышения правительством цен на газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для населения на 22,7%. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года.

Тариф для населения установленные на уровне 964,19 грн/Гкал

Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8% к 984,12 грн/Гкал.

Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1% до 984,67, для других на 17,1% до 984,12 грн.

Цены указаны без НДС.

Как отмечалось на заседании комиссии, повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении учтены 9 млрд грн эффекта от повышения цен на газ для населения. Согласно документу, с 1 ноября 2018 года цены на газ вырастут на 1 387 грн (с 4 849 грн до 6 236 грн) и с 1 мая 2019 года до 7 185 грн за тысячу кубометров (без НДС).