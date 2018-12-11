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Синоптики объявили штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей

Новости » Общество    11.12.2018 - 13:46
Синоптики объявили штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
Иллюстративное фото (news.mspravka)

В акватории Черного и Азовского морей ожидаются порывы ветра до 28 м/с

В акватории Черного и Азовского морей на 11-12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по надвичайних ситуаций.

Как отмечается, по данным синоптиков, вечером 11 декабря и ночью 12 декабря в северной половине акватории Черного моря ожидаются порывы ветра до 28 м/с, высота волн 30-50 дм. Кроме того, сообщается, что в указанный период на Азовском море также ожидаются порывы ветра до 28 м/с, высота волн составит 13-15 дм, а в открытой части моря - до 20 дм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см.

Как писало РБК-Украина, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады. В частности, сегодня, 11 декабря, в северных и центральных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 м; в Приазовье - сильный дождь, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в северных и центральных областях местами гололедица.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега.

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