Підсумки дня: 11 грудня

Насірова відновили на посаді глави ДФС

Фото: Роман Насиров (РБК-Україна)

Суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). "З сьогоднішнього дня з моменту проголошення постанови він відновлений на посаді. Планує він виходити на роботу - це треба питати в нього. Рішення прийнято сьогодні", - розповів адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

В Державній фіскальній службі не коментують відновлення в посаді голови ДФС Романа Насірова.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів Насірова з посади голови ДФС України через підозру у зловживанні службовим становищем, наданні недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.



Тарифи на тепло в Києві підвищать на 22,7%

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обговорила підвищення тарифу для комунального підприємства "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для населення на 22,7%. Згідно з проектом рішенням, нові тарифи наберуть чинності з 1 січня 2019 року.

Тариф для населення встановлять на рівні 964,19 грн/Гкал. Для релігійних організацій тариф буде підвищений на 105,8% до 984,12 грн/Гкал. Однак для бюджетних організацій тариф буде знижений на 17,1% до 984,67, для інших на 17,1% до 984,12 грн. Ціни вказані без ПДВ.

Опубліковано закон про припинення договору про дружбу з Росією

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Закон про припинення дії договору про дружбу з Росією офіційно опубліковано у парламентській газеті і набуде чинності завтра, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Зазначимо, закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією встановлює, що договір перестане діяти з 1 квітня 2019 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Договір про дружбу був підписаний в 1997 році президентом України Леонідом Кучмою та президентом Росії Борисом Єльциним, набув чинності 1 квітня 1999 року. Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

Журналісти знайшли видане Путіну секретне посвідчення "Штазі"

Фото: колаж РБК-Україна

В архівах колишнього Міністерства державної безпеки НДР (Ministerium für Staatssicherheit), більш відомого як "Штазі" (Stasi), було виявлено документ про видане Володимиру Путіну посвідченні цієї спецслужби. Про це йдеться в матеріалі німецької газети Bild.

Зазначається, що документ знайшли в архіві відділу кадрів дрезденського управління "Штазі".

Bild інформує, що про зв'язки Путіна зі спецслужбою НДР досі не знали навіть в управлінні федерального комісара по звітах "Штазі" (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).

В Україні завтра очікуються хуртовини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики прогнозируют хуртовини в деяких областях України завтра, 12 грудня.

Зокрема, за даними метеорологів, 12 грудня в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови: мокрий сніг, у південних та східних областях з дощем, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, у центральних і північних областях сильний мокрий сніг, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу. При цьому в західних областях без істотних опадів.

Крім того, в акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження.