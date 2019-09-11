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Итоги дня: 11 сентября

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Коллаж РБК-Украина

В "ПриватБанк" пришли с обысками, НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина и другие новости

Курс доллара снизился на межбанке Россия выплатила долг Совету Европы
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