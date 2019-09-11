"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Часть жителей Киева может остаться без тепла

Долги за газ ставят под угрозу соевременное начало отопительного сезона в некоторых микрорайонах Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что 14 теплопроизводителей Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы. Уровень расчетов этих предприятий и объединений с "Нафтогазом" ниже минимального уровня.

"В то же время, подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - а именно, 91 компания, включая крупнейшего столичного производителя тепла "Киевтеплоэнерго", добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе "Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Кривом Роге. По данным НАК, в городе накопились долги за газ в размере 1,760 млрд гривен.

Также ранее "Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе, где долги достигли почти 1,7 млрд гривен.