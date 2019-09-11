Итоги дня: 11 сентября
Коллаж РБК-Украина
В "ПриватБанк" пришли с обысками, НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина и другие новости
- Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов
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"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Киеве. Часть жителей Киева может остаться без тепла
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В "ПриватБанк" пришли с обысками. Появились первые подробности
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина
- Президент Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко
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