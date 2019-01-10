Итоги дня: 10 января

В Кривом Роге избили депутата

Фото: Вадим Мирзоян (babenko.kr.ua)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные избили местного депутата Вадима Мирзояна.

Cообщение об инциденте поступило накануне вечером. В полицию позвонил врач одной из больниц и сообщил, что скорая доставила мужчину с многочисленными травмами. По данным следствия, в Центрально-Городском районе Кривого Рога неизвестные, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и избили его фрагментом металлической трубы. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении. По факту нападения открыты уголовные дела по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".

В покушении на депутата подозревают трех человек. Также стали известны детали инцидента.

Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Фото: Филарет и Порошенко (president.gov.ua)

Патриарх Филарет вручил президенту Украины Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно по случаю получения томоса об автокефалии и образовании ПЦУ.

"Сегодня, пользуясь торжественной случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - отметил Филарет. Патриарх добавил, что тогда было принято решение наградить президента, спикера Верховной рады Андрей Парубий и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении Томос об автокефалии".

Кабмин утвердил дополнительные выходные в 2019

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на заседании 10 января утвердил перенос рабочих дней в 2019 году. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что для рационального использования рабочего времени и создание благоприятных условий для празднования в 2019 году 1 мая (Дня труда) и 1 января 2020 года Нового года рекомендуется для работников с пятидневной рабочей неделей с выходными в субботу и воскресенье перенести в 2019 году рабочие дни с:

вторника 30 апреля на субботу 11 мая;

понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря;

вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Лукашенко прокомментировал идею слияния с Россией

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

На совещании в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. По словам Лукашенко, об объединении двух государств речи не идет.

"Нет равноправной основы - нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет", - заявил президент.

Объявлены участники Национального отбора на Евровидение 2019

Фото: (eurovision.tv)

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ, на которых уже не первый год проводится подобный конкурс, опубликовал список имен полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. Всего за право выступить в Израиле на песенном конкурсе уже с 9 февраля поборется 16 исполнителей.

Порядок выступления артистов и коллективов еще не определен, все решится на жеребьевке 22 января. На этот раз в конкурсе примут участие как совсем новые участники, так и те, кто уже пробовал свои силы в прошлом году, но так и не смог дойти до победы.

Ани Лорак и ее муж показали фото с дочерью в Майами

Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/anilorak)

Популярная певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, разместила фото с дочкой Соней в InstaStories. Она стоит на балконе и нежно обнимает девочку. Интересно, что ранее снимок с малышкой в "сториз" своего микроблога показал и ее любящий папа и супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу.

Стоит отметить, что мужчина буквально забросал свой паблик снимками с дочерью. Судя по фотоотчету, папа с девочкой сходили на продуктивный шоппинг, успели посекретничать у фонтана и поесть мороженное. Кроме того, на одном из кадров Соня позировала как настоящая модель, приняв картинную позу и глядя прямо в камеру.