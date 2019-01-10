Підсумки дня: 10 січня

У Кривому Розі побили депутата

Фото: Вадим Мірзоян (babenko.kr.ua)

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) невідомі побили місцевого депутата Вадима Мірзояна.

Повідомлення про інцидент надійшло напередодні ввечері. В поліцію зателефонував лікар однієї з лікарень і повідомив, що "швидка" доставила чоловіка з численними травмами. За даними слідства, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу невідомі, застосувавши газовий балончик, напали на потерпілого та побили його фрагментом металевої труби. Після цього нападники зникли у невідомому напрямку. За фактом нападу порушено кримінальні справи за статтями "хуліганство" і "замах на вбивство".

У замаху на депутата підозрюють трьох осіб. Також стали відомі деталі інциденту.

Філарет вручив Порошенку орден Андрія Первозванного

Фото: Філарет і Порошенко (president.gov.ua)

Патріарх Філарет вручив президентові України Петру Порошенку орден Андрія Первозванного за активну участь у процесі отримання томоса про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Вручення відбулося після подячного молебню у Свято-Покровському кафедральному соборі Рівного з нагоди отримання томоса про автокефалію та утворення ПЦУ.

"Сьогодні, користуючись урочистою нагодою, я хочу вручити президентові орден святого апостола Андрія Первозванного, яким ми нагородили його 15 грудня, коли був Об'єднавчий собор у святій Софії", - зазначив Філарет. Патріарх додав, що тоді було ухвалено рішення нагородити президента, спікера Верховної ради Андрія Парубія і "ще деяких активних діячів, які брали активну участь в отриманні томоса про автокефалію".

Кабмін затвердив додаткові вихідні в 2019

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив перенесення робочих днів у 2019 році. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2019 році 1 травня (Дня праці) та 1 січня 2020 року Нового року рекомендується для працівників з п'ятиденним робочим тижнем з вихідними в суботу та неділю перенести в 2019 році робочі дні з:

вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;

понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;

вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

Лукашенко прокоментував ідею злиття з Росією

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

На нараді в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. За словами Лукашенка, про об'єднання двох держав мови не йде.

"Немає рівноправній основи - немає союзу. Все має відбуватися на рівноправній основі, і на це повинна бути воля двох народів - Російської Федерації та Білорусі. Ми весь час, формуючи цей союз, повинні оглядатися на думку наших людей. Тому по багатьом причинам, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав мови не йде", - заявив президент.

Оголошені учасники Національного відбору на Євробачення 2019

Фото: (eurovision.tv)

Телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ, на яких вже не перший рік проводиться подібний конкурс, опублікував список імен півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Всього за право виступити в Ізраїлі на пісенному конкурсі вже з 9 лютого позмагаються 16 виконавців.

Порядок виступу артистів та колективів ще не визначений, все стане відомо на жеребкуванні 22 січня. Цього разу у конкурсі візьмуть участь як зовсім нові учасники, так і ті, хто вже пробував свої сили в минулому році, але так і не зміг дійти до перемоги.

Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Ані Лорак з чоловіком донькою (instagram.com/anilorak)

Популярна співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває в Майамі, розмістила фото з донькою Сонею в InstaStories. Вона стоїть на балконі і ніжно обіймає дівчинку. Цікаво, що раніше знімок з дитиною в "сториз" свого мікроблогу показав і її люблячий тато і чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу.

Варто відзначити, що чоловік буквально закидав свій паблік знімками з дочкою. Судячи з фотозвіту, тато з дівчинкою сходили на продуктивний шопінг, встигли поспілкуватися біля фонтану і поїсти морозиво. Крім того, на одному з кадрів Соня позувала, як справжня модель, прийнявши картинну позу і дивлячись прямо в камеру.