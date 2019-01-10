Лукашенко прокомментировал идею слияния с Россией

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе

На совещании в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, об объединении двух государств речи не идет.

"Нет равноправной основы - нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет", - заявил Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго следуя этому документу.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявлял, что "Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны.