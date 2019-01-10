Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Фото: Филарет и Порошенко (president.gov.ua)

Вручение состоялось после благодарственного молебна за получение томоса

Патриарх Филарет вручил президенту Украины Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно по случаю получения томоса об автокефалии и образовании ПЦУ.

Молебень у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне Радий разом з рівненською громадою спільно помолитися у Свято-Покровському кафедральному соборі та привітати вірян з отриманням Томосу для ПЦУ. Саме звідси розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Знаю, що Рівненщину і першого Предстоятеля Православної Церкви України пов’язують і будуть пов’язувати особливі зв’язки. Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі. Дякую за вашу рішучість, за віру в Бога і віру в Україну! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

"Сегодня, пользуясь торжественной случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - отметил Филарет.

Патриарх добавил, что тогда было принято решение наградить президента, спикера Верховной рады Андрей Парубий и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении Томос об автокефалии".

Напомним, Порошенко и патриарх Филарет сегодня, 10 января, приняли участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно. Молебен состоялся по случаю получения томоса об автокефалии ПЦУ.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины". Глава государства, в частности, отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

Добавим также, Вселенский патриарх Варфоломей наградил главу Верховной рады Украины Андрея Парубия орденом.