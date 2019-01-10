В покушении на депутата в Кривом Роге подозревают трех человек

Сейчас полиция устанавливает и разыскивает причастных к нападению лиц
В покушения на депутата Вадима Мирзояна в Кривом Роге (Днепропетровская область) подозревают троих мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.
Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранители отработали видео с камер видеонаблюдения, благодаря чему было установлено, что к нападению на депутата могут быть причастны трое мужчин, сейчас полиция устанавливает и разыскивает этих людей.
Сотрудники полиции проводят подворовой обход, а также опрашивают близких и знакомых потерпевшего. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, отрабатываются все версии нападения.
Сейчас полиция разыскивает свидетелей нападения на депутата Вадима Мирзояна.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге неизвестные избили местного депутата Вадима Мирзояна. По данному факту полиция открыла дело по статье "покушение на убийство".
Как сообщалось, в Херсоне неизвестные избили битами активиста, который помогал следственной комиссии Верховной рады расследовать убийство Екатерины Гандзюк.