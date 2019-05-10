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Суд лишил Луценко слова на согласительном совете Рады

Новости » Политика    10.05.2019 - 13:01
Суд лишил Луценко слова на согласительном совете Рады
Фото: Ирина Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В регламенте Рады не предусмотрено право представителя президента выступать на согласительном совете

Окружной административный суд города Киева признал противоправным предоставление слова представителю президента в Верховной раде на заседаниях согласительного совета депутатских фракций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято дело по иску народного депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко к главе Верховной рады Украины Андрею Парубию. В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

"Мотивом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что согласно закону Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - говорится в сообщении суда.

Напомним, представителем президента в Верховной раде с апреля 2017 года является народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Согласительные советы депутатских фракций и групп проходят перед началом сессионной недели (обычно, в понедельник в 11:00).

Как сообщало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств.

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